"Пусть признают, что хотят..."

Что значит заявленное Россией признание самопровозглашенных республик на востоке Украины для жителей Киева?

Небольшой опрос по горячим следам.

Артем Иващенко, шеф-повар: "Я глубоко потрясен, у меня на востоке много родственников. Я сам родом из Донецка, восьмой год живу в Киеве, и для меня это самая страшная новость за этот период".

Мария, художник: "Почему Россия что-то признает? Вот к вам домой пришли соседи и говорят: "Эта комната будет нашей!" Какая вам разница, что у них за мнение насчет комнаты, квартира ведь вашей остается. Пусть себе признают, что хотят, но, боюсь, это может спровоцировать войну", потому что нормальные люди за свою страну будут воевать".

Алексей, студент: "Я очень хорошо отношусь к русскому народу и прекрасно их понимаю. Они не хотят ни чтобы мы с ними воевали, ни чтобы они с нами".

Подписание Россией договоров о признании ДНР и ЛНР в Донецке для многих стало поводом для праздника.

Андрей: "Это то, о чем я буду рассказывать детям, у меня их много. Поэтому этот момент стараюсь максимально запомнить. Я не могу передать все эмоции, но я счастлив!

Александр: "Это непередаваемые ощущения, незабываемые! Восемь лет складывалась эта ситуация и вот мы уже наконец Донецкая Народная Республика".