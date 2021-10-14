Alitalia: прощальный рейс

Завершается эпоха авиакомпании Alitalia. Сегодня состоится последний рейс итальянского государственного авиаперевозчика под нынешним названием. Он соединит столицу Сардинии Кальяри и римский аэропорт Фьюмичино. С 15 октября рейсы будут продолжены под брендом ITA (Italia Trasporto Aereo).

Итальянская пресса ностальгирует по уходящей эпохе Alitalia

Alitalia, созданная 74 года назад, не смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса, а также не выдержала конкуренцию со скоростными поездами на внутреннем рынке страны. За последние 20 лет правительство понесло около 13 миллиардов евро убытков, пытаясь удержать нацперевозчика на плаву.

Новая компания ITA (сокращенно "Итальянские авиаперевозки"), которая приходит на смену Alitalia, не собирается идти на встречу профсоюзам, которые вывели сотрудников на улицу в понедельник. Менее трети из 10 500 действующих сотрудников перейдут в ITA. Руководство авиакомпании также планируют сократить заработную плату на 40%.