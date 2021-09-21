Сотрудники "Алиталии" требуют ясности

В Риме на манифестацию вышли сотни сотрудников обанкротившейся авиакомпании "Алиталия". Они протестуют против кадровой политики пришедшего ей на смену перевозчика ITA. Новая компания планирует нанять 2800 человек — примерно треть штата "Алиталии", а остальных, вопреки правилам и договорённостям, попросят за дверь.

Профсоюзы просили итальянское правительство продлить на несколько лет работу резервного фонда "Алиталии", чтобы поддержать уволенных, но министры отклонили запрос.

На пятницу сотрудники обанкротившегося флагмана планируют общенациональную забастовку.

"Неприемлемо, когда 7500 работников остались за бортом нового плана найма, они потеряют работу и не получат никакой поддержки. Мы требуем ясных перспектив по зарплате и перемещению сотрудников", — говорит представительница профсоюза.

ITA (Italia Trasporto Aereo) была создана с условием, что никак не будет связана с "Алиталией", не сумевшей вернуть миллиард евро госпомощи, и потому новое руководство начинает с чистого листа в том числе и в кадровой политике. Полёты нового национального перевозчика должны начаться 15 октября.