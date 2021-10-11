Забастовка и протесты в Риме

Сотни бастующих заблокировали в понедельник центр Рима и провели митинг перед министерством экономического развития, требуя от правительства положить конец увольнениям, гарантировать лучшие условия труда и разрешить промышленный кризис поразивший страну.

Автобусы вернулись в депо, а поезда останровились, так как работники общественного транспорта присоединились к маршу протеста. Его возглавили сотрудники Alitalia, бывшей государственной авиакомпании, которую сменит новый национальный перевозчик ITA или Italy Air Transport.

Европейская комиссия дала добро на вливание государственного финансирования в новую авиакомпанию в размере 1,35 млрд евро, но ITA планирует нанять только около четверти из примерно 10 000 сотрудников Alitalia. В понедельник компании пришлось отменить десятки рейсов из-за забастовки.