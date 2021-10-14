Мигранты живут в самодельных палатках на границе

В боснийской деревне велика-Кладуша сотни нелегальных мигрантов живут в самодельных палатках и надеются перебраться в страны Западной Европы через Хорватию. Многие пытались пересечь границу уже более десяти раз, но их выдворяли обратно хорватские полицейские.

Энвер Хафурич из гуманитарной организации SOS Bihac обеспокоен надвигающимися холодами:

"Мы просим мигрантов перевезти детей в официальный лагерь, потом что зима в Боснии и Герцеговине очень суровая, очень холодная. Но они не хотят этого делать. Всякий раз, когда мы спрашиваем об этом, они ни хотят туда ехать и говорят, что хотят быть как можно ближе к границе".

На прошлой неделе были отстранены от службы трое хорватских полицейских, избивших мигрантов на границе, после того как видеокадры с насилием попали в СМИ и интернет.

В Еврокомиссии обещают расследовать сообщения гуманитарных организаций о действиях сотрудников правоохранительных органов говорят о подозрениях в нецелевом использовании средств ЕС".

Афганец Мухаммад Ромалу уже несколько раз пробовал попасть в Хорватию: "Когда нас высылают обратно, то отнимают все наши вещи, например спальные мешки, зарядные устройства, обувь, одежду. Оставляют нам только футболки и штаны, даже носков нет, обуви нет, ничего нет".

Власти Хорватии утверждают, что за последнее время в рамках борьбы с нелегальной миграцией арестовали около 4 000 человек, занимавшихся незаконной транспортировкой людей.