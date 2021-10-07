Нарушение прав мигрантов: Брюссель призывает провести расследование

Угрозы и физическое насили... Брюссель обеспокоен сообщениями СМИ об отношении к мигрантам на границах стран Евросоюза. Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йоханссон призвала власти Греции, Румынии и Хорватии провести расследование. О неприемлемых действиях людей в масках (предположительно полицейских) сообщила НКО Lighthouse Reports, с которой сотрудничают журналисты известных изданий, в частности, немецкого журнала Spiegel и французской газеты Libération.

Ильва Йохансон, еврокомиссар по внутренним делам ЕС: "Некоторые публикации очень тревожат. Я крайне расстроена такими репортажами. Разумеется, необходимо инициировать расследование. Но, похоже, есть основания полагать, что всеми расправами на наших внешних границах кто-то руководит, и, судя по всему, есть убедительные доказательства нецелевого использования средств ЕС".

Хорватия приступила к расследованию на следующий день после того, как были обнародованы видеокадры избиения мигрантов людьми в балаклавах на границе с Боснией. Хорватские власти и ранее проводили подобные разбирательства, но впоследствии заявляли, что признаков правонарушений со стороны полиции не выявлено.

Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии: "Наша задача, как и всех других стран, защитить нашу границу и предотвратить нелегальную миграцию. К сожалению, часто за незаконной миграцией стоят контрабандисты, которые пытаются нажиться на несчастье людей, покинувших свои дома по-разным причинам".

В течение восьми месяцев журналисты собирали показания потерпевших, общались с действующими и бывшими офицерами полиции и снимали на камеру сцены насилия на границах. В публикации по итогам расследования Lighthouse Reports говорится, что реальная картина с нелегалами в ЕС мало соответствует дискуссиям в Брюсселе, Берлине или Варшаве об управляемой миграции.