На полпути к мечте: в Боснии и Герцеговине мигранты не могут попасть в Евросоюз

Мы приехали в Боснию – транзитную страну для мигрантов, направляющихся в Западную Европу и Скандинавию по, так называемому, "Балканскому маршруту". Но внешние границы Европейского союза закрыты. И тысячи мигрантов не могут двигаться дальше. Многие из них спят в заброшенных зданиях, самодельных палатках или — как здесь, на окраине города Тузла — в выброшенных грузовых вагонах.

Температура намного ниже нуля по Цельсию. Сотни людей – таких как Салман и его братья – спят без отопления посреди зимы, когда столбик термометра зачастую опускается до -10. Но почему же их не разместят во временные приюты? В Боснии и Герцеговине мы попытались найти ответ.

Мы спим в старом вагоне. Жить так – нехорошо. Это была наша ошибка приехать в Боснию. Огромная ошибка Салман мигрант из Пакистана

Нашу беседу прервал раздраженный, агрессивный мигрант с ножом в руке. Мы решаем удалиться....

На утро Салман объяснил нам, что у некоторых из его попутчиков во время поездки из Пакистана в Боснию возникли проблемы с психическим здоровьем. Семьи среднего класса собирают тысячи евро, чтобы отправить своих сыновей в Европу. Но сейчас они застряли на полпути. Салман и его друзья думают о репатриации обратно в Пакистан.

Местные власти отказались разбивать лагерь для мигрантов в Тузле, несмотря на то, что город остается основным транзитным пунктом между Сербией и Хорватией.

Неправительственные организации, такие как "Эммаус", вмешались и предложили мигрантам место для согрева. Многие из них экономические мигранты из Пакистана или северной Африки, как, например, эта группа из Алжира. Брахим Ради и его друзья не в первый раз пытаются попасть в Евросоюз.

Хорватский пограничник выбил мне зуб дубинкой. Кто-то потерял глаз или у них сломаны ребра. Одному повредили ухо дубинкой Брахим Ради мигрант из Алжира

В Эммаусе мигранты могут принять душ и переодеться в чистую одежду. Дзенета Делич-Садикович, молодой юрист, руководит этим приютом.

Проблема насилия на хорватско-боснийской границе должна быть решена. Учитывая тот факт, что эти люди не хотят оставаться здесь, для них должен быть найден способ уехать из Боснии в западную Европу Дзенета Делич-Садикович сотрудница "Эммауса"

Мы отправляемся в лагерь Липа на западе Боснии. В канун Рождества он сгорел...

Кто устроил пожар? Расследование продолжается.

Липа был разбит как летний лагерь. Местные власти не смогли сделать его пригодным для зимнего периода. Международная организация по миграции забила тревогу. Боснийское правительство нашло другое место, недалеко от Сараева. Но протесты местного населения помешали переселению мигрантов. В итоге дело в свои руки взяло Министерство внутренних дел и установило палатки с подогревом.

Мы идем за 2 км за питьевой водой. Мне дают три бутыли воды в день на 33-45 человек Сулеман Шахид мигрант из Пакистана

Сегодня в Боснии и Герцеговине насчитывается около 9000 мигрантов. Чтобы укрыть их всех не нужна высшая математика, как сказал в интервью Euronews посол ЕС в Сараеве, призвав власти поторопиться.

Все из лагеря приходят к этому источнику, чтобы помыться. Горячей воды нет... Разве это надлежащие удобства? Все эти мигранты моются здесь... Я взываю к Евросоюзу сделать что-то для этих мигрантов Зиаулла Захир мигрант из Афганистана

Мы переезжаем в Бихач, недалеко от боснийской границы с Хорватией. В городе около 60 сквотов-нелегальных жилищ. Международная организация по миграции доставляет сюда продукты питания и средства гигиены.

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В то время как Евросоюз ежегодно направляет в страну около 20 млн евро, предназначенных на миграционные нужды, одна из ключевых проблем - сопротивление государственных структур. Решения федерального правительства блокируются местными органами власти. А некоторые регионы Боснии и Герцеговины, такие как Республика Сербская, отказываются от любого разделения бремени, когда речь заходит о приюте мигрантов.

Ситуация плачевная, серьезная. Эти люди нуждаются в элементарных условиях жизни, как вы видите. Здесь у нас 120 человек, но по всему региону в подобных местах живет около тысячи мигрантов... Наташа Омерович Международная организация по миграции, Бихач

Ануш называет себя иранским азербайджанцем, говоря, что он политически преследуется в своем родном Иране. После долгого пути вместе со своим приятелем Миладом он только что прибыл в заброшенное здание дома престарелых в Бихаче.

Три год назад я начал свой путь из Ирана. Граница закрыта, что нам теперь делать? Может быть, друзья помогут, контрабандисты, не знаю... заплатят деньги Ануш Мостафайи азербайджанский мигрант из Ирана

Бывшая фабрика по производству холодильников "Бира" до сентября прошлого года использовалась как временный лагерь для 2000 мигрантов. Местные жители сообщают о резком росте краж со взломом, рассказывает Euronews Сеид Шехич. Но это еще не все... Он приглашает нас на свой задний двор, прилегающий к бывшему лагерю Бира. Во время прополки картофеля с ним произошел неприятный инцидент...

Пять мигрантов пришли на мой огород, у одного из них в руке был длинный нож, и он напал на меня. К счастью, я не был ранен. Я отступил на шаг, схватил первое попавшееся на глаза, вилы, и ударил его, сказав ему бросить нож Сеид Шехич житель Бихача

Один высокопоставленный европейский дипломат предупредил нас без камеры: собираясь на встречу с премьер-министром Унско-Санского кантона, имейте в виду: этот человек был готов дать мигрантам замерзнуть насмерть. Мустафа Рузник оправдывает свою жесткую антимигрантскую позицию проблемами безопасности и большим количеством преступлений, совершаемых мигрантами в его кантоне.

В Унско-Санском кантоне постоянно происходят драки между пуштунами и хазарейцами, между шиитами и суннитами. За последние три года эти мигранты совершили более 3200 правонарушений. Среди этих преступлений были изнасилования, мигранты убивали друг друга, а также несколько покушений на убийство наших граждан. Они совершают поджоги и врываются в частные дома. Все мигранты, разгуливающие по нашему городу, должны быть депортированы, они здесь нелегально Мустафа Рузник премьер-министр Унско-Санского кантона Боснии и Герцеговины

Рекламные щиты "Нет лагерю" вывешены у входа в Биру. Разгневанные местные жители выступают против любого повторного открытия полностью оборудованной площадки. Euronews удалось получить эксклюзивный доступ в закрытый лагерь.

В апреле прошлого года в Бихаче произошла массовая драка между соперничающими группами мигрантов – в ней принимали участие около 450 человек.

В сентябре лагерь был закрыт, но вся инфраструктура все еще там. Для решения миграционной проблемы в зимний период Евросоюз предложил вновь открыть лагерь. Но местные руководители наложили вето. Менеджер Международной организации по миграции Наташа Омерович сожалеет о таком решении:

Это место можно использовать в ближайшие 24 часа, оно готово. Всего у нас 250 помещений, в каждом из которых можно разместить шесть человек – а значит, в общей сложности, 1500 человек могут быть размещены в этом лагере Наташа Омерович Международная организация по миграции, Бихач

Из Боснии мы возвращаемся через Стамбул. Некоторых пассажиров сопровождают сотрудники Международной организации по миграции, помогая добровольным возвращенцам с логистикой и авиабилетами.

В прошлом году организация помогла 303 мигрантам, оказавшимся в затруднительном положении, найти дорогу домой.