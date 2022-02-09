Адель признана лучшей в трех номинациях Brit Awards

Сразу три награды престижной музыкальной премии Brit Awards - музыкант года, песня года и альбом года - получила Адель. Британская исполнительница, называющая альбомы по годам своей жизни, в 2021 -м поставила абсолютный рекорд: за шесть недель ее альбом "30" приобрели 600 тысяч человек, он оставлялся бессменным лидером хит-парадов.

С тремя новыми наградами Адель вышла на второе место в списке самых титулованных артистов в истории Brit Awards. Теперь на ее счету 12 премий - на одну меньше, чем у Робби Уильмса. Обращаясь к публике, Адель заявила, что посвящает свой триумф сыну и бывшему мужу.

За звание "музыкант года" наряду с Адель боролись еще 4 исполнителя, среди них и Эд Ширан. Его признали лучшим автором песен. Британская ассоциация звукозаписывающей индустрии с 2022 года не уточняет гендерную принадлежность лауреатов, ограничиваясь нейтральными терминами "исполнитель" и "музыкант".