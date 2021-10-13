Посол в розыске

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде.Она переберется на острова Зеленого Мыса в ближайшие недели. МИД Украины напоминает, что новый российский дипломат все еще находится в розыске.

Занимавшая пост заместителя председателя комитета по международным делам депутат Госдумы Наталья Поклонская в видеообращении к своим избирателям в мае сообщила, что исполняется ее мечта «снова надеть китель». Однако тогда она не уточнила, какой именно.

После официального назначения, она рассказала в интервью РБК, что давно хотела «работать по дипломатической линии, обучалась этому в академии, добивалась этого».

«Очень рада этому. И если кто-то думает, что назначение где-либо чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, является ссылкой, то я очень рада. Для меня это большая честь», - сказала Поклонская.

Политические эксперты по-разному отреагировали на назначение Поклонской послом в Кабо-Верде.

Политолог Алексей Макаркин отметил в беседе с Euronews, что политическая карьера Поклонской оказалась неудачной, так как она по типажу, при всех своих антагонистичных отношениях с Украиной, больше напоминала украинского политика, чем дисциплинированного представителя российской "партии власти".

«При этом она все же понимает пределы возможного - поэтому не ушла в оппозицию и порвала с Николаем Романовым, когда тот еще был отцом Сергием. Можно сказать, что посольство в Кабо-Верде - при всей экзотичности государства - означает сохранение Поклонской в элите, только теперь мидовской. Она получила высокий дипломатический ранг, а дальнейшее зависит от ее способности к адаптации в новых условиях. Если встроится в логику МИДа, то со временем может получить и посольство поближе или должность в Москве», - полагает Алексей Макаркин.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что подобным шагом власть удержала Поклонскую от перехода к активной политической деятельности и ухода в оппозицию. По его мнению, от нее решили избавиться после голосования по пенсионной реформе, из-за слишком большой политической самостоятельности.

По мнению политолога Дмитрия Абзалова, партия власти дистанцировалась от Поклонской, показав значимость партийной дисциплины. Вместе с тем эксперт полагает, что это хороший старт для дипломатической карьеры Поклонской.

Отреагировали на назначение Поклонской и в Киеве. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко напомнил, что новый российский посол в Кабо-Верде находится в розыске по обвинению в государственной измене.

"Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже поставил перед правительством Кабо-Верде вопрос о преступной деятельности гражданки Поклонской", - сказал Николенко.

До 2014 года Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года была назначена прокурором Крыма. В 2016 году после российских выборов, проведенных на полуострове, стала депутатом Государственной Думы.

В ходе работы в парламенте Поклонская инициировала несколько проверок на наличие признаков оскорбления чувств верующих и разжигания расовой и межнациональной розни в фильме Алексея Учителя «Матильда», а летом 2018 года проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Республика Кабо-Верде с населением чуть больше полумиллиона человек находится в Атлантическом океане на западе Африки. Бывшая колония Португалии обрела независимость в 1975 году.