Пенсионная реформа всё ближе

Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства. В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев, 59 выступили против, один депутат воздержался.

Ключевые поправки к законопроекту внес президент РФ Владимир Путин, предложив установить возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет.

Поправки президента РФ были поддержаны всеми думскими фракциями, включая КПРФ, которая признала, что эти коррективы улучшают правительственный вариант текста. При этом коммунисты выступили против реформы в целом.

"Мы считаем – это закон не о пенсионной реформе, это – вопрос о социальном терроризме, закон, который не принимает все общество. Оно категорически против принятия данного закона", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В то время как Госдума принимала важное для населения решение, у ее стен проходила акция протеста против изменения пенсионного законодательства. Активисты также организовали серию одиночных пикетов по периметру здания. В том числе лидеры "Левого фронта" и "Яблока" Сергей Удальцов и Сергей Митрохин.

Протесты против изменения пенсионного законодательства продолжаются с июня. В ситуацию был вынужден вмешаться президент Владимир Путин. Он выступил с обращением, в котором назвал решение сложном, но необходимым. По его словам "оно позволит сохранить стабильность пенсионной системы России на долгие годы и обеспечить рост доходов не только нынешним, но и будущим пенсионерам"

25 сентября палата приняла по инициативе президента РФ еще один важный закон в рамках пенсионного пакета, который вводит штрафы до 200 тыс. рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

По инициативе депутатов и сенаторов от "Единой России" сохранены действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Предоставляется и возможность единовременной выплаты.

Галина Полонская, EURONEWS:

"Дебаты в Госдуме по реформе, которая расколола российское общество продолжались практически 4 часа. Но результат второго чтения был предсказуем, ведь у "Единой России" неоспоримое преимущество в парламенте. Противники из оппозиции говорили, что это "политический суицид" для партии власти, ведь большинство россиян просто боятся не дожить до пенсии. Пенсионные страхи сильно ударили по рейтингам одобрения Владимира Путина"