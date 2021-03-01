Кабо-Верде: подводная одиссея Кусто на фасаде

Капитан Кусто и его подводная одиссея украсили фасады 13 домов в рыбацком посёлке Порто-Москиту в Кабо-Верде (в прошлом Острова Зелёного Мыса). Идея принадлежит местной ассоциации Lantuna, которая надеется таким образом способствовать охране обитающих на островах морских птиц и населяющих океанические глубины рыб.

"Первая настенная роспись появилась в 2018 году, - рассказывает Ана Вейга, исполнительный директор организации Lantuna. - Ведь здесь в середине прошлого века побывали не только Жак-Ив Кусто, но и швейцарский изобретатель батискафа Огюст Пиккар, известный французский путешественник Теодор Моно. Вот и мы подумали, что можно привлечь внимание общественности к нашему рыбацкому посёлку, сделать Порто-Москиту туристическим центром".

Местные жители горячо поддержали инициативу: "Мы понимаем важность защиты океана, регулярно собираем мусор на пляже. Стараемся охранять окружающую нас природу", - Назолино Кабрал, житель Порто-Москиту.

По мнению членов созданной в 2013 году ассоциации, искусство - действенный способ приобщить обитателей Кабо-Верде к необходимости сохранить биоразнообразие на земле и в океане.