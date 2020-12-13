Нигерия: полиция и армия разыскивают похищенных школьников

Нигерийские военные вот уже несколько дней ведут поиски около 400 учащихся, пропавших без вести после вооруженного нападения на среднюю школу. Инцидент произошел пятницу в городе Канкара в штате Кацина на севере страны.

Сообщается, что группа бандитов на мотоциклах, открыв стрельбу, прорвались в здание школы, когда дети уже спали. Полицейские подразделения преследовали преступников. Вызволить удалось 200 учащихся. Некоторые спаслись бегством. Затем к операции по спасению детей подключились армейские силы.

Предполагается, что несовершеннолетних с целью выкупа похитили бандформирования, действующие на северо-западе Нигерии. Власти обещают сделать все возможное, чтобы как можно скорее освободить школьников.

В апреле 2014 года члены радикальной исламистской группировки "Боко Харам" похитили 276 девочек из школьного общежития в Чибоке на северо-востоке штата Борно. Около 100 девушек все еще числятся пропавшими без вести.