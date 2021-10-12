Новое землетрясение на Крите

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе Крита. По данным сейсмологической службы, очаг залегал под морским дном к юго-востоку от острова, на глубине около 2 км. За первым ударом последовали два более слабых афтершока.

В одном из посёлков разрушена церковь, многие здания повреждены, их стены треснули. О пострадавших не сообщается. Подземный удар ощутили жители всего острова. Они в панике выбежали на улицу: всего три недели назад на Крите уже произошло сильное землетрясение, из-за которого погиб один человек, а сотни до сих пор остаются без крова.

Новый подземный толчок оказался даже сильнее. Его ощутили и на соседних с Критом островах.