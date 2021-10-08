Срочная новость
This content is not available in your region

Пакистан

В Пакистане прощаются с жертвами землетрясения

Access to the comments Комментарии
 Ирина Александрова
euronews_icons_loading
Харнай, Пакистан
Харнай, Пакистан   -   Авторское право  Arshad Butt/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

В Пакистане хоронят погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего в ночь на седьмое октября. Стихия унесла жизни по меньшей мере двадцати человек. Около трехсот получили травмы. Больше всех от подземных толчков пострадал город Харнаи, где разрушено более двухсот построек. Власти провинции Белуджистан заявили об окончании спасательной операции на месте эпицентра землетрясения. Потерявшие кров люди размещены во временных лагерях. Власти обещают оказать финансовую помощь пострадавшим.