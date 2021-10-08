В Пакистане прощаются с жертвами землетрясения

В Пакистане хоронят погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего в ночь на седьмое октября. Стихия унесла жизни по меньшей мере двадцати человек. Около трехсот получили травмы. Больше всех от подземных толчков пострадал город Харнаи, где разрушено более двухсот построек. Власти провинции Белуджистан заявили об окончании спасательной операции на месте эпицентра землетрясения. Потерявшие кров люди размещены во временных лагерях. Власти обещают оказать финансовую помощь пострадавшим.