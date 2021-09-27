Мощное землетрясение на острове Крит

На греческом острове Крит произошло мощное землетрясение. По уточненным данным магнитуда составила 5,8. Один человек погиб вблизи Ираклиона: рабочего завалило обрушившейся крышей церкви. Сообщается об 11 пострадавших в различных населенных пунктах. Пожарная служба Греции зарегистрировала множество повреждений зданий в нескольких деревнях.

Эпицентр землетрясения находился в 20 километрах к юго-востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине 10 километров. После первого удара стихии было зарегистрировано несколько сильных повторных толчков. Власти призывают местных жителей не заходить в поврежденные здания.

В Ираклионе эвакуированы школы. Проводится оценка ущерба. О серьезных разрушениях в гостиничном секторе популярного среди туристов острова не сообщается.