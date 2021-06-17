Саммит в Женеве: конкретных результатов придется подождать

Президент США Джо Байден возвращается домой после напряженного европейского турне. Его трудовая неделя начиналась саммитом "Большой семерки", а закончилась столь ожидаемой встречей с главой российского государства Владимиром Путиным в Женеве. Правда, из видимых результатов президентам удалось достичь лишь договоренностей о возвращении послов в столицы двух стран, отмечают эксперты. Критики заявляют об отсутствии прогресса по таким вопросам, как украинский конфликт, судьба Алексея Навального и кибератаки на объекты Соединенных Штатов.

Сам Байден с такой оценкой итогов переговоров не согласен: "Было важно встретиться лично, чтобы избежать возможных ошибок, искажений того, чего я хотел донести. Я сделал то, ради чего приехал. Я ясно дал понять, что мы не потерпим попыток нарушить наш демократический суверенитет или дестабилизировать наши демократические выборы. Мы будем реагировать на них. Главное, что я заявил президенту Путину, это то, что нам необходимо разработать базовые правила, которые все мы будем соблюдать".

В свою очередь российский лидер назвал женевский разговор "конструктивным".

"Общая оценка. Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. Конечно, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, с обеих стороны было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", - отметил он.

Отвечая на вопрос о российской оппозиции и ее призывах к манифестациям, Путин вспомнил о беспорядках в США после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

"Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими событиями после убийства афроамериканца. И создание целого движения - Black Lives Matter... Мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории", - заявил президент РФ.

При этом, большая часть протестов против полицейского насилия и расизма были мирными. "Мой ответ я уже дал. Считаю подобное сравнение смешным", - отреагировал Байден.

Саммит Россия-США продолжался четыре часа. Лидеры отметили перспективы улучшения отношений двух стран. Что касается конкретных результатов - придется подождать, заявил Байден. По его мнению, от трех до шести месяцев.