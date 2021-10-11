Греция: наводнение на Эвбее

Проливные дожди вызвали в воскресенье наводнения в нескольких районах Греции, в том числе на пострадавшеq ранее от пожара Эвбее. Реки вышли из берегов, что привело к серьезным разрушениям на севере острова, размыты дороги, на дома и сельскохозяйственные уuодья сошли селевые потоки. В августе лесные пожары горели на севере Эвбеи в течение нескольких дней, оставив пепел на тем месте, где стояли многолетние леса.

ород Лариса в центральной Греции также сильно пострадал от наводнения, по улицам города неслись настоящие потоки. Метеорологи предупредили, что в воскресенье ожидается ухудшение, так специальная система, сдерживающая наводнения, еле выдерживает нагрузку.

Заместитель министра премьер-министра Греции Христос Триантопулос, отвечающий за восстановление после стихийных бедствий, объявил о выделении чрезвычайноого пакета финансовой помощи в размере 20 млн евро для усиления защиты северной Эвбеи от наводнения этой зимой. Средства начнут поступать уже на следующей неделе. В деревни Василика и Агия Анна, наиболее пострадавшие от ливневых дождей, выехала группа правительственных инспекторов.

В её состав вошли замминистра по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты, а также замминистра сельского развития.