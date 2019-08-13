Пожар на острове Эвбея

Греция обратилась к Евросоюзу за помощью в тушении крупного лесного пожара на острове Эвбея. Он начался в ночь на вторник и быстро распространился, чему способствовали 40-градусная жара и сильный ветер. Пламя уже уничтожило местный заповедник и движется к двум посёлкам.

– Мы здесь с полудня. Мы были первыми добровольцами, которые помогали тушить огонь в монастыре вместе с теми, кто там был. Но огонь подошёл слишком близко, и когда мы уехали, всё было объято пламенем.

В тушении огня задействованы более 200 человек и 67 пожарных машин, используется авиация – пять вертолётов и шесть самолётов. Но несмотря на все усилия взять стихию под контроль не удаётся.

– Тысячи гектаров леса оказались уничтожены за считанные часы, – рассказывает корреспондент Euronews Яннис Ягинис. – Всё небо затянуто дымом. Власти говорят, что главный приоритет – обеспечение безопасности человека Жителям деревень было велено эвакуироваться, а тем, у кого проблемы со здоровьем – отправляться как можно дальше от этих мест.

Сильное задымление привело к ухудшению видимости, из-за чего на острове было закрыто автомобильное движение по ряду дорог. Дым существенно затрудняет и работу пожарной авиации.

Лесные пожары в стране происходят ежегодно. Одной из причин этого называют недостаточное финансирование и сокращение пожарных служб, что стало результатом действия мер жёсткой экономии, принятых властями в условиях кризиса. В прошлом году жертвами пожаров в Греции стали более 90 человек.