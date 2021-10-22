Чехия: последствия "Авроры"

На Центральную Европу обрушился ураган "Аврора". В Чехии около трехсот тысяч домохозяйств остались без электричества. Пожарным и спасателям пришлось ликвидировать более 3 тысяч ЧП, в частности расчищать автодороги и железнодорожное полотно от выкорчеванных деревьев, а также помогать местным жителям, у которых ветром были сорваны крыши.

Шквальный ветер со скоростью до ста пятидесяти одного километра в час сильнее всего затронул северные районы Богемии, где расположена высшая точки в стране - гора Снежка.

Сообщается также о перебоях в работе международного аэропорта имени Вацлава Гавела в Праге.

Ураган Аврора также пронесся по Польше, Германии, Нидерландам и Франции.