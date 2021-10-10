Курц уходит, кабинет остаётся

Новость об уходе Себастьяна Курца с поста канцлера некоторые австрийцы восприняли с радостью, даже решили отпраздновать. Но состав правительства остаётся прежним. Отставки Курца оказалось достаточно, чтобы удержать "зелёных" в коалиции. И либералы перешли из нападения в режим ожидания и пока просто наблюдают за ситуацией.

Вернер Коглер, вице-канцлер Австрии, партия "зелёные": "Отставка Себастьяна Курца с поста федерального канцлера - это верный шаг, важный шаг к будущему сотрудничеству в правительстве, ответственном за Австрию".

Беате Майнл-Райзингер, лидер партии NEOS: "Мы принимаем к сведению этот шаг. Надо сказать, что решение было запоздалым. И нужно задаться вопросом, а достаточно ли этого".

Новым главой правительства предложено назначить министра иностранных дел Александра Шалленберга. Сам Курц продолжит работу в качестве депутата парламента, а значит, будет иметь неприкосновенность.

Хайнц Майер, юрист по конституционному праву:

"Была серия атак, достигших своих целей, оказано давление. Но всему этому придёт конец, как только Курц станет членом парламента. Невозможно будет продолжать расследование в отношении Курца - только против других лиц в рамках этого дела. Производство по делу о даче ложных показаний также прекратят".

Себастьян Курц заявил, что оставит должность канцлера на фоне коррупционного скандала. По данным прокуратуры, австрийский минфин выделял средства из бюджета на публикацию в местном СМИ статей, в которых Курц и его партия представали в выгодном свете.