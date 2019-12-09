В Финляндии новый премьер - самый молодой в мире

Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире - 34-летняя Санна Марин. Она победила на выборах финской Социал-демократической партии (СДП), возглавляющей правящую коалиции. Во вторник кандидатура Марин должна быть одобрена парламентом страны.

Несмотря на молодость Санна Марин имеет довольно солидный политический багаж и опыт работы в правительстве - ранее она возглавляла министерство транспора Финляндии.

Теперь Марин придется урегулировать политический кризис в стране, который сложился из-за забастовки сотрудников национальной почтовой службы. Недовольные условиями труда финские почтальоны устроили двухнедельную стачку на фоне грядущих новогодних праздников. Для Финляндии событие оказалось из рядо вон выходящим: в итоге глава правительства Антти Ринне был вынужден уйти в отставку.

Примечачтельно, что в левоцентристскую правящую коалицию в Финляндии во главе с СДП, сформированную по итогам выборов весной этого года, входят пять партий. И все их в настоящее время возглавляют женщины, причём лидеры Левой партии и Партии центра ещё младше, чем Санна Марин, – им по 32 года.