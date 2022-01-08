"Уничтожить" - вышел новый роман Мишеля Уэльбека

Литературное событие во Франции: в пятницу в издательстве Flammarion тиражом в 300 000 экземпляров вышел новый роман Мишеля Уэльбека "Уничтожить" ("Anéantir"), в котором, как и всегда, автором затрагиваются острые и даже провокационные темы повседневной жизни во Франции, политики, культурной идентичности, дезинформации, терроризма.

Издательство публикует критику газеты Le Figaro, по мнению которой "Уничтожить" - "виртуозный роман", посвящённый миру "на гране хаоса".

Вот, что говорят клиенты парижских книжных магазинов:

"Я думаю, это самый великий из ныне живущих французских авторов. Уэльбек - это контр-культура. Да, это белый гетеросексуальный мужчина, этого нам сегодня не хватает, это настоящая искренняя литература".

"У него весьма депрессивный взгляд на жизнь, и я с этим полностью согласна. Его персонажи - потерянные люди, они не находят своё место в мире, в котором все куда-то бегут, им некомфортно и в жизни онлайн. Мне очень это интересно. От чтения Уэльбека становится лучше на душе".

Лауреат Гонкуровской премии Уэльбек занимает особое место в современной французской литературе: его одновременно превозносят многие критики и массовый читатель. Однако, в передаче "La grande table critique" на влиятельном радио France Culture назвали восьмой роман писателя больше похожим на публицистику и усомнились в том, что речь идёт о "политико-философском триллере".

Среди бестселлеров писателя: "Элементарные частицы", "Карта и территория", "Покорность".