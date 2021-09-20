AUKUS: дипломатический кризис

Австралия и Великобритания выразили уверенность в том, что дипломатический кризис не отразится на их долгосрочных отношениях с Францией. Австралийские власти заявили, что сожалеют о решении Парижа отозвать своего посла, а британский премьер Борис Джонсон назвал отношения с Францией «нерушимыми»:

– Между Великобританией и Францией, полагаю, установлены очень, очень важные и нерушимые отношения. Мы, конечно обсудим со всеми нашими друзьями, как сделать, чтобы пакт AUKUS не вызывал разногласий, так не должно быть.

Между тем, в поддержку Франции высказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав «неприемлемой» манеру, в которой Вашингтон, Лондон и Канберра договорились о создании пакта. Наблюдатели отмечают, что разрыв контракта о строительстве подлодок может привести к гораздо более серьёзному разрыву в отношениях между странами.