Дело об убийстве Арбери: американская Фемида в поиске присяжных

В штате Джорджия начался процесс отбора жюри присяжных в деле об убийстве афроамериканца Ахмада Арбери.

25-летний Арбери был застрелен в феврале прошлого во время пробежки. Стрелявшие приняли его за грабителя.

Видео трагедии попало в сеть и вызвало антирасистские протесты по всей стране. Активисты называли случившееся расправой и линчеванием в 21 веке.

На скамье подсудимых трое белых мужчин, среди который бывший полицейский. Обвиняемые не признают свою вину.