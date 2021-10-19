Дело об убийстве Арбери: американская Фемида в поиске присяжных

Дело об убийстве Арбери: американская Фемида в поиске присяжныхКомментарии
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В штате Джорджия начался процесс отбора жюри присяжных в деле об убийстве афроамериканца Ахмада Арбери.
25-летний Арбери был застрелен в феврале прошлого во время пробежки. Стрелявшие приняли его за грабителя.
Видео трагедии попало в сеть и вызвало антирасистские протесты по всей стране. Активисты называли случившееся расправой и линчеванием в 21 веке.
На скамье подсудимых трое белых мужчин, среди который бывший полицейский. Обвиняемые не признают свою вину.