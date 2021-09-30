Бежавшая бывшая секретарша нацистов найдена

96-летняя бывшая секретарша нацистского концлагеря, сбежавшая перед началом судебного процесса над ней в Германии, найдена. Ей удалось добраться почти до границы с Данией.

Ирмгард Фурхнер должны были судить по обвинению в пособничестве убийству по почти 11,5 тыс пунктам. Дело против неё основано на немецком правовом прецеденте, установленном за последнее десятилетие, по которому любой, кто помогал функционировать нацистским лагерям смерти, может быть привлечен к ответственности. Но женщина, проживающая в доме для престарелых, перед судебным заседанием доехала на такси до метро и исчезла.

Адвокаты Фурхнер утверждают, что она не знала о зверствах, которые творились в лагере. После задержания врачи должны оценить, позволит ли здоровье отправить ее в тюрьму, на что известный охотник на нацистов Эфраим Зуроф написал в своём "Твиттере":

"Если хватает здоровья, чтобы бежать, то хватит здоровья и на тюрьму".

Во время Второй мировой войны Ирмгард Фурхнер работала секретаршей коменданта концлагеря Штуттгоф на территории оккупированной Польши недалеко от Гданьска. Здесь с 1939 по 1945 годы содержались 110 тыс узников, 65 тыс из них погибли от болезней и истощения, не менее 200 были убиты в газовой камере, более 30 казнены выстрелами в голову. Над заключёнными проводились разного рода медицинские эксперименты. Показания против Фурхнер будут давать те, кому удалось выжить в концлагере.