Евросоюз обновил список налоговых убежищ

На следующий день после обнародования «Досье Пандоры» о крупномасштабных сделках для уклонения от уплаты налогов Евросоюз опубликовал обновленный список налоговых убежищ. Ангилья, Доминика и Сейшельские острова исключены из чёрного списка юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС этой сфере. Эксперт благотворительной организации Oxfam считает, что Союз упустил возможности закрыть лазейки для фискальных злоупотреблений:

"Ангилья была единственной в чёрном списке территорией с нулевой налоговой ставкой, - сказала Кьяра Путатуро. - А Сейшелы, которые оказались в самом центре скандала с «Досье Пандоры», являются одной из самых затаившихся юрисдикций, но их тоже исключили из списка. Так что возникают вопросы по поводу слабости критериев, а также честности списка".

В черный список ЕС включены 9 юрисдикций:, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Американское Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова и Вануату. Председатель комитета по налоговым вопросам Европарламента считает, что по-настоящему крупные нарушители смогли уйти от такого внимания политиков и общественности:

"Крупные оффшорные страны, в которых происходит уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, не входят в этот список, — сказал голландец Пол Танг. - Так что это прекрасный инструмент, который применяется очень плохо и на самом деле не работает".

"Среди высокопоставленных лиц ЕС, ответственных за утверждение списка налоговых убежищ ЕС, – министр финансов Нидерландов Вопке Хекстра. Согласно «Досье Пандоры», он осуществил прямые инвестиции на сумму 26,5 тыс евро через фирму, заригистрированную на Британских Виргинских островах. По мнению левого депутата из Франции, из-за такого конфликта интересов министру нужно уйти в отставку.

"Это некто, уклоняющийся от уплаты налогов и дающий при этом урок бедным людям о том, как пережить кризис, - сказала Манон Обри. - И такой деятель решает, какие страны будут в списке налоговых убежищ. Министр из Нидерландов напрямую вкладывал деньги в Британские Виргинские острова, а затем объявил, что эти острова не входит в список налоговых убежищ ЕС. Это большой конфликт интересов".

В черном списке снова не оказалось Турции. Она смогла этого избежать, обещав Евросоюзу выполнить требования ЕС о налоговой прозрачностью с указанием жёстких сроков.