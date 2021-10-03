Талибы в Бамиане

Вооружённые талибы патрулируют Бамианскую долину — место, где их соратники более 20 лет назад уничтожили гигантские статуи Будды. В августе в долине должен был открыться культурный центр под эгидой ЮНЕСКО. Однако в это самое время провинция перешла в руки талибов.

В марте 2001 г. высеченные в скале статуи сначала обстреливали из орудий, но не смогли нанести серьёзного ущерба. Тогда пришлось закладывать взрывчатку. Эти действия вызвали возмущение во всём мире. Через два года ЮНЕСКО включила памятники долины — и уцелевшие, и разрушенные — в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Новое руководство талибов на словах пообещало защищать и сохранять все культурно-исторические ценности страны.