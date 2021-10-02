В Кабуле приземлился еще один самолет с гуманитарной помощью от ЕС

Европейский союз доставил в Афганистан еще 25 тонн предметов первой необходимости. Это второй за неделю самолет с гуманитарным грузом от ЕС. Первый привез в страну 35 тонн товаров.

"Мы поддерживаем народ Афганистана", - написала в своем твиттере глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее политик сообщила, что Брюссель выделяет на гуманитарную помощь Афганистану 300 миллионов евро.

По словам комиссара ЕС по вопросам кризисного управления Янеза Ленарчича, в экстренной помощи нуждаются более 18-ти миллионов афганцев.

Мохоммад: "С утра до вечера мы сидим здесь голодные. Не едим, не пьем. Мы хотим работать, но работы нет. Ничего найти не получается, даже на десять афгани".

Экономика страны практически парализована. Жизнь многих зависит от иностранной помощи.

Гулам: "Мы хотим, чтобы власти равномерно распределяли средства, полученные от международного сообщества".

В этом палаточном лагере в Кабуле разместились афганцы, бежавшие из своих домов во время наступления боевиков движения "Талибан", террористической организации запрещенной в России. В субботу поступили сообщения о том, что к месту проживания удалось возвратить 130 семей.