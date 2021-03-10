Возвращение Будды в Бамианскую долину

Ровно двадцать лет спустя, как две гигантские статуи Будды в Бамианской долине были взорваны, монументы вернулись - тенью, трехмерным изображением, которое было спроецировано на горные ниши, где они стояли.

Статуи разрушили талибы, поскольку считали, что монументы воздвигнуты языческим идолам и поэтому подлежат уничтожению.

Уже после разрушения, постфактум ЮНЕСКО внесла бамианские статуи Будды в список Всемирного культурного наследия человечества.

"Странное ощущение, - говорит эта жительница Бамиана. - Вначале, конечно, испытываешь потрясение, когда видишь, как ниша постепенно заполняется фрагментами статуи, которые в итоге становятся единым целым. С другой стороны, все-таки это напоминает об истории, о культуре, о том, что монументы принадлежали всему человечеству, и что происходящее - дань памяти, что они существовали".

Статуи были высечены в скалах, потом частично дополнены прочной штукатуркой. Их воздвигли между VI и VII веком н. э., их взорвали, несмотря на все протесты международной общественности.

И два десятилетия спустя содеянное талибами остается едва ли не самым тяжелым преступлением, совершенным против архитектурного памятника, имевшего всемирное историческое значение.

Разрушение монументов продолжалось несколько недель - использовалась и артиллерия, и взрывчатка.