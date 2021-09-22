Бельгия страдает от шумового загрязнения

Тишину в жилом районе недалеко от центра Брюсселя постоянно нарушают то мотоциклы без глушителей, то ускоряющиеся автомобили, то пролетающие лайнеры, то смотрящие по телевизору футбол болельщики. К этому шуму никак не привыкнут местные жители, в том числе Салли:

"Иногда я просыпаюсь посреди ночи в панике. Стресс долго не проходит, я беспокоюсь о своих детях. Часто я звоню в полицию, но это для неё не приоритет, к сожалению для нас".

По данным ВОЗ, 113 млн человек в Европе подвержены "акустическому загрязнению". До них днём и ночью доходят от дорог звуки, превышающие 55 децибел. Это вызывает не только нарушение сна, но и потерю слуха, звон в ушах и болезни сердца.

Сотрудник организации «Еврогорода» Хизер Брукс считает важным соблюдать и обновлять законы ЕС о борьбе с таким загрязнением:

"Всемирная организация здравоохранения в 2018 году установила новые пределы для шума и определила допустимый уровень воздействия от него. Теперь нам нужна новая директива по шуму в среде обитания».

Корреспондент Euronews Мейв Макмахон передаёт из Гента:

"Власти этого города на северо-западе Бельгии приняли собственные меры. У водителей, которые нарушают ограничения по уровню шума, конфискуют машины как минимум на трое суток. Они должны оплачивать буксировку и стоянку. Эта инициатива местного мэра Матиаса де Клерка стала ответом на протесты местных жителей".

Матиас Де Клерк, мэр Гента:

"Я не имею ничего против того, чтобы вы водили автомобиль, но вы должны это делать как можно тише и не терроризировать людей, особенно ночью. Ведь очень важно, чтобы наши граждане могли хорошо спать".

Тем временем, в Брюсселе готовится петиция в городской парламент. В ней говорится, что так называемые "умные дороги", которые с 2022 года будут направлять транспорт прямо в центр, усилят шум в бельгийской столице.