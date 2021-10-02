Жители "рая для беженцев" поддержали осуждённого мэра

Жители "рая для беженцев" поддержали осуждённого мэраКомментарии
Приговоренный к длительному тюремному сроку бывший мэр итальянского города Риаче Доменико Лукано встретился с местными жителями, возмущенными столь строгим приговором. Он был осужден на 13 лет за преступный сговор в целях поощрения нелегальной миграции, мошенничество и хищения.
Как утверждала прокуратура, Лукано способствовал заключению фиктивных браков с мигрантами, чтобы те получили разрешение на проживание. Также ему вменяли распределение муниципальных тендеров без проведения конкурса. Все обвинения бывший мэр отвергает и намерен обжаловать приговор.
При Лукано небольшую коммуну с населением в полторы тысячи человек называли "раем для беженцев". Им помогали с документами, жильем и учебой. На волне миграционного кризиса в Риаче обосновались сотни мигрантов.
Однако суд посчитал, что при этом использовались мошеннические схемы.