Жители "рая для беженцев" поддержали осуждённого мэра

Приговоренный к длительному тюремному сроку бывший мэр итальянского города Риаче Доменико Лукано встретился с местными жителями, возмущенными столь строгим приговором. Он был осужден на 13 лет за преступный сговор в целях поощрения нелегальной миграции, мошенничество и хищения.

Это невыносимо. Улицы полны людей. Все они возмущены, и возмущены настолько, что хотят написать папе Римскому, президенту республики - вот, чего они хотят Доминико Лукано бывший мэр Риаче

Как утверждала прокуратура, Лукано способствовал заключению фиктивных браков с мигрантами, чтобы те получили разрешение на проживание. Также ему вменяли распределение муниципальных тендеров без проведения конкурса. Все обвинения бывший мэр отвергает и намерен обжаловать приговор.

Я убежден, что в конце концов Лукано будет оправдан. Благочестивый человек, полная противоположность преступнику, человек, который открыл свое сердце и свой город состраданию. Поэтому я возмущен таким приговором Луиджи Де Маджистрис мэр Неаполя

При Лукано небольшую коммуну с населением в полторы тысячи человек называли "раем для беженцев". Им помогали с документами, жильем и учебой. На волне миграционного кризиса в Риаче обосновались сотни мигрантов.

Однако суд посчитал, что при этом использовались мошеннические схемы.