13 лет тюрьмы для мэра "рая для беженцев"

В Италии к 13 годам тюрьмы приговорили мэра города, который в своё время называли "моделью интеграции беженцев". Доменико Лукано возглавлял муниципалитет Риаче в Калабрии. На волне миграционного кризиса градоначальник открыл двери для мигрантов, селил их в пустующих зданиях, предлагал работу и учёбу. За это его неоднократно восхваляли правозащитники.

Однако в 2017 году началось следствие. Лукано обвиняли в том, что он использовал миграционный кризис для освоения государственных средств, содействовал, например, фиктивным бракам, чтобы привлечь больше беженцев, а также без конкурса распределял муниципальные тендерные контракты.

Суд дал экс-мэру даже большее наказание, чем просил прокурор. Сам Лукано и его сторонники считают обвинения надуманными, а дело — политически мотивированным: процесс начался ещё в то время, когда МВД Италии возглавлял крупный противник иммиграции Маттео Сальвини.