Риаче: зачистка от мигрантов

Риаче, расположенный в регионе Калабрия, стал известен после того, как его мэр Доменико Лучано был арестован в начале октября по обвинению в поддержке нелегальной миграции.

Сам же мэр заявил, что мигранты никуда не уедут.

"Они никуда не уедут, потому что им некуда уезжать с маленькими детьми. Большинство семей в таком положении. В недавнем времени кто-то из них уехал, потому что они устали от неопределенности, но большинству из них действительно просто некуда идти", - заявляет Лучано.

Риаче до сих пор славился примером удачной интеграции беженцев. 20 лет назад Лучано открыл двери для тысячей мигрантов, за что был назван одним из 50 мировых лидеров по версии журнала Fortune в 2016 году. Но ветер перемен принес ему обвинения в содействии фиктивным бракам для иммиграционных целей. Сальвини же заявил, что беженцы будут перенаправлены в другие центры на следующей неделе.