Пожар в больнице Констанцы: 7 погибших

Румынские власти уточнили данные о погибших в результате пожара в больнице приморского города Констанца на юго-востоке страны. Жертвами трагедии стали 7 , а не 9 человек, как сообщалось ранее. Все они - пациенты инфекционного отделения, где лечились от COVID-19. В заявлении румынского Минздрава говорится, что оставшиеся 113 пациентов находились в другой части лечебного учреждения и были эвакуированы в больницы округа. Причины пожара в Констанце выясняются.

Это третья подобная трагедия в Румынии за менее чем год. В январе от пожара погибли 5 пациентов больницы в Бухаресте, а двумя месяцами ранее пожар в больнице в Пятра-Нямце на северо-востоке страны унёс жизни 15 человек.

Больницы Румынии переполнены, столкнувшись с наплывом больных из-за резкого всплеска заражения коронавирусом. При этом в стране самые низкие расходы на здравоохранение в Евросоюзе: 5,2% от ВВП по сравнению со средним показателем в ЕС 10%. Уже третий смертельный пожар в больницах вызывает обеспокоенность по поводу стареющей медицинской инфраструктуры Румынии.