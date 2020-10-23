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Франция

Подозреваемый в 160 изнасилованиях девочек итальянец задержан в Эльзасе

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 Мария Горковская
французская тюрьма Санте
французская тюрьма Санте   -   Авторское право  Francois Mori/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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На юге Эльзаса задержан 52-летний итальянец, которого подозревают в 160 изнасилованиях несовершеннолетних. Французские правоохранители поместили Козимо Кионну в тюрьму города Кольмара на основании европейского ордера, выданного по запросу Германии, где он ранее проживал и где в его отношении начаты расследования как минимум по 122 пунктам.

По данным следствия, с 2000 по 2014 гг. он неоднакратно насиловал свою собственную дочь, а также детей своей спутницы.

О том, что он находится в Эльзасе, французским правоохранителями стало известно 7 октября. Нацинальная бригада розыска вышла на его след десять дней спустя в коммуне Рюмерсайм-ле-О. Здесь находится дом одной из его подруг.

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