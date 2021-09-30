В Европу через Албанию

Тридцать лет назад здесь, в дубовых лесах на греко-албанской границе патрули пытались остановить поток албанцев, которые шли к соседям в надежде найти работу. Сегодня на этом маршруте вновь многолюдно, только поток идет в обратном направлении: из Греции через Албанию и дальше в Европу пытаются добрать выходцы с Ближнего Востока и Африки.

"Я хочу туда добраться, но у меня болит нога, поэтому иду очень медленно. Видите рану? Это - дело рук снайпера в моем родном городе Даръа в Сирии", - рассказывает молодой мужчина.

Жители греческой деревни близ самой границы говорят, что ежедневно видят сотни беженцев. Некоторые разбивают здесь лагеря и выжидают - в надежде , что с албанской стороны ослабят пограничный контроль.

"Я хочу пройти через Албанию в Сербию, но албанскую границу патрулирует "Фронтекс", полицейские из Германии, Италии и Венгрии. Пройти мимо очень трудно", - признается один из обитателей лагеря.

Албания - давний соискатель членства в ЕС, Ервокомиссия призвала начать переговоры о вступлении до конца года. Переговорный процесс блокирует ряд старых членов Европы, они опасаются очередного миграционного кризиса - притока албанцев и идущих через их территорию иностранных беженцев.