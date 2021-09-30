Кьеза принес "Ювентусу" победу над "Челси"

В одном из центральных матчей второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" одержал на своем поле важную победу над английским "Челси", которого многие считали фаворитом встречи. Решающий гол сразу после перерыва забил форвард хозяев Федерико Кьеза.

Благодаря этому успеху туринцы захватили лидерство в турнирной таблице группы H. В другой встрече российский "Зенит" разгромил дома шведский "Мальме" со счетом 4:0.

В группе Е мюнхенская "Бавария" забила пять безответных мячей в ворота киевского "Динамо", а "Бенфика" уверенно победила переживающую кризис "Барселону" - 3:0.

Турнирную таблицу в группе F возглавила итальянская "Аталанта", дома сломившая сопротивление швейцарского "Янг Бойз" - 1:0, а Криштиану Роналду на последней минуте матча с "Вильяреалом" принес победу "Манчестер Юнайтед" - 2:1.

И в ровной по составу группе G на первую строчку вышел "Зальцбург", одолевший на своем поле "Лилль". "Вольфсбург" и "Севилья" разошлись миром - 1:1.