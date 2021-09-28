Топливный кризис в Великобритании: на заправках нарастает напряжение

Великобританию охватил топливный кризис. Автомобилисты вынуждены простаивать в многочасовых очередях в надежде заправиться. Власти поясняют: в Соединенном Королевстве нет дефицита горючего, но в стране не хватает водителей грузовиков, без которых невозможно поставлять необходимые объёмы из резервов топливных компаний к АЗС. Ажиотаж, связанный с массовой покупкой бензина атомобилистами, начался на прошлой неделе. Теперь многие заправки закрылись.

Эта жительница Лондона была вынуждена оставить свою машину и добираться до работы пешком: "Мне пришлось припарковаться за 4-5 км отсюда, я все утро звоню на все местные заправки, но никто не берет трубку."

Очередь у этой заправки образовалась, как только был замечен бензовоз, который доставил долгожданное топливо. Новость об открытии заправки быстро разлетелась и вновь воцарился хаос.

"Мы торчим тут целый час в 100 метрах от заправки. __С ума можно сойти!" - жалуется мать с ребёнком.

Другой автомобилист: "Везде пробки, совершенно невозможно передвигаться по городу. Мы реально застряли здесь, теряем время, это какой-то кошмар."

Некоторые пытаются заправиться без очереди, что вызывает бурные конфликты. Накал страстей здесь сильно контрастирует с непривычным спокойствием на другой заправке, расположенной неподалеку. Там попросту нет бензина.

Саймон Уильямс, представитель Королевского автомобильного клуба, сообщил Euronews: "Нехватка бензина на нескольких заправках БиПи (British Petroleum) переросла в масштабный ажиотаж. На выходных все начали спешно заправляться, в итоге на заправках страны стало не хватать топлива. Ритейлеры уже получают бензин и дизель, я думаю, через несколько дней ситуация стабилизируется. Многие запаслись впрок, поэтому я надеюсь, что они продержатся на своих запасах в течение еще какого-то времени."

Топливный кризис - это не только загвоздка в повседневной жизни британцев, это еще и политическая проблема. Из-за неё правительство было вынуждено скорректировать свой курс. В частности Великобритания решила в ближайшее время выдать пять тысяч временных рабочих виз иностранным дальнобойщикам до полной стабилизации ситуации, но многие наблюдатели сомневаются, что этих мер будет достаточно.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг сообщает о готовности британской армии доставлять топливо на заправки страны

Как сообщил Тадг Энрайт, корреспондент Euronews в Великобритании: "Правительство, представители индустрии и группы автомобилистов полагают, что кризис завершится, как только люди перестанут массово скупать бензин впрок. Но пропробуйте сказать это людям, которые страдают от очередей и царящего на заправках хаоса! Если ситуацию не удастся урегулировать до зимы, то последствия нехватки водителей бензовозов еще больнее ударят по британцам."