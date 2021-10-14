Великобритания: сектор свиноводства в кризисе

Сектор свиноводства Великобритании переживает жесточайший кризис из-за дефицита рабочей силы на скотобойнях.

На ферме у Софи Хоуп тысячи свиней, которых она не может отправить на забой: "Можно сказать без преувеличения, что мы ведем настоящую битву. Наша жизнь - это ежедневный стресс и бессонные ночи. На ферме внепланово скопилось много свиней, их просто некуда девать..."

Если кризис затянется, фермерам придётся собственноручно забить сотни тысяч голов скота.

Софи Хоуп: "Неприятности длятся уже несколько месяцев, но сейчас мы достигли критической точки. Нам нужно срочно нанять мясников для скотобоен, чтобы наверстать план по переработке мяса и как-то уменьшить поголовье."

Софи надеется на то, что европейским работникам, обладающим необходимыми навыками, выдадут срочные визы для того, чтобы справиться с катастрофической ситуацией.

Помимо свиней Софи Хоуп также разводит кур-несушек и продает яйца птицефабрикам. Но производственная цепочка прервалась, и хозяйка была вынуждена уничтожить сотни тысяч яиц.

"У меня работает 20 человек, все они вкалывают с раннего утра до поздней ночи. Они делают все возможное для того, чтобы куры хорошо себя чувствовали и давали много яиц. П__редставляете, каково у них на душе, когда они видят, что яйца приходится выбрасывать в мусорный контейнер! Это деморализует нас всех", - сказала Хоуп.

Люк Ханрахан, Euronews: "Отчасти кризис с нехваткой трудовых мигрантов из ЕС так сильно затронул свинофермы и птицефабрики, потому что свиньи и куры очень быстро растут. Есть опасения, что дефицит мясопереработчиков вскоре отразится и на производителях говядины и баранины".

Продукция свиноферм доберется до тарелок британцев только, если будут приняты срочные меры. Британские власти говорят о том, что ищут пути выхода из ситуации.