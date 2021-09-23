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День без автомобилей в Лондоне

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 Кнарик Хачатрян
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Parts of the London go car free on World Car Free Day
Parts of the London go car free on World Car Free Day   -   Авторское право  AP Photo
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Хотя, возможно, это и не было так заметно, но 22-го сентября отмечался Международный день без автомобилей. Ежегодное мероприятие направлено на то, чтобы склонить водителей отказаться от своих железных коней, чтобы уменьшить загрязнение воздуха.

На улицах Лондона автомобилей убавилось не намного, но в целом жители столицы поддержали идею сокращения движения на дорогах. Они отметили, что шум уменьшился, а для пешеходов стало больше места.