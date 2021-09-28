Сан-Себастьян 2021: победительницы и победители

В Сан-Себастьяне (Страна Басков, Испания) завершился 69-й Международный кинофестиваль - один из престижнейших в Европе. Главная награда - Золотая Раковина - досталась румынскому режиссёру Алине Григоре за её картину "Голубая Луна" ("Crai Nou").

Ранее Каннский фестиваль и Венецианская Мостра также ознаменовались триумфом женщин.

Поздравления победительницам

Алина Григоре, режиссёр, сценарист, актриса: "Эта награда - результат смелости актёрского состава, который по-новому выразил женскую креативность и творчество в целом."

Кинолента Григоре повествует об истории молодой женщины, которая стремится получить высшее образование и освободиться от влияния жёсткой консервативной семьи. Волнительный сексуальный опыт с художницей подталкивает героиню к тому, чтобы порвать с тиранией родственников.

Испанское кино также блистало в Сан Себастьяне. Проект "Кто нас оставит" ("Quién lo impide") мадридского режиссёра Хонаса Труэбы был удостоен коллективной награды - её присудили двумстам непрофессиональным актерам ленты.

Кандела Ресио, актриса фильма: "Мы хотим сказать, что нам очень приятно получить эту награду, потому что это не приз для игрового кино, мы не играем, а представляем самих себя в качестве фиктивных персонажей. В фильме мы говорим нашу правду, мы поднимаем проблемы, которые нам важно донести до зрителя."

Проект, работа над которым заняла 5 лет, представляет собой кино-эксперимент, в котором обнажаются страхи и чаяния испанских подростков до и во время пандемии коронавируса.

Награда за лучший фильм баскского режиссёра была присуждена драме "Майшабель" ("Maixabel") Исиар Боллаин. В полудокументальной ленте рассказывается история вдовы испанского политика, погибшего от рук боевиков ЭТА. Одиннадцать лет спустя Майшабель Лаза получает письмо из тюрьмы от одного из убийц мужа, который просит её о свидании.