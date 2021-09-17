Сан-Себастьян-2021 готовится к открытию

Океан, солнце и кино. В испанском Сан-Себастьяне открывается 69-й Международный кинофестиваль. Это одно из самых значимых культурных событий Европы, самых важных для местного кинематографа после Канн, Венеции и Берлина.

Здесь, на берегу Атлантики в Стране Басков ждут прибытия голливудских звёзд. В прошлом году все внимание было приковано к Вигго Мортенсену и Мэтту Диллону. В нынешнем - на один из старейших в мире киносмотров приедет Джонни Депп, чтобы получить почётную премию за вклад в киноискусство.

Награда "Доностия" ждёт и Марион Котийяр. В Сан-Себастьян французская актриса везёт документальный фильм "Больше, чем мы", но уже в качестве продюсера.

Антонио Бандерас и Пенелопа Крус представят комедию "Официальный конкурс", которая претендовала на главный приз Венецианского фестиваля. Но на официальный постер киносмотра в Сан-Себастьяне попала не испанская актриса, а голливудская кинодива Сигурни Уивер.

В этом году на высшую награду - "Золотую раковину" -претендуют 16 фильмов в основном европейского производства.

В шорт-листе - работа испанского режиссёра и сценариста Фернандо Леона де Араноа "Хороший босс". Это комедийный фильм с Хавьером Бардемом в главной роли, который оценят любители чёрного юмора.

На суд жюри и зрителей представлены киноработы и в новом формате. Например, приключенческий сериал "Удача" режиссёра Алехандро Аменабара.

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне продлится до 25 сентября.