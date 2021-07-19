Необычый Каннский фестиваль

Нынешний Каннский кинофестиваль запомнится надолго. Непохожий ни на один другой, проведенный в июле, несмотря на пандемию, и председатель жюри Спайк Ли, который уже в начале церемонии награждения случайно по ошибке называет победителя фестиваля, нарушив весь сценарий и хронологию церемонии.

Главной награды фестиваля "Золотой пальмовой ветви" была удостоена французский кинорежиссер и сценарист Джулия Дюкорно за фильм "Титан". Она стала второй женщиной в истории этого кинофорума, получившей его высшую награду.

Джулия Дюкорно, кинорежиссер: "Я думаю, что этот фильм представляет собой расширение кинематографического ландшафта. Я думаю, что это хороший знак".

"Титан" - жанровый психологический триллер о серийной убийце, разделивший аудиторию, но не жюри.

Спайк Ли, кинорежиссер и председатель жюри: "Я никогда в жизни не видел такого фильма. Я видел много фильмов, но этот взорвал мне мозг, это гениальность и безумие вместе".

Джессика Хауснер, австрийский режиссер и член жюри: "Хотите верьте, хотите нет, но мы даже не вспоминали, что режиссер - женщина, мы были единодушны в восприятии фильма. И только потом мы сказали, что режиссер - к тому же женщина, и были этому очень рады".

Этот форум года также отличался эклектичностью, разнообразием и глобальным измерением призового списка, в котором были представлены фильмы из Ирана, Израиля, Японии, Колумбии, Австралии или Финляндии, как "Купе номер 6" финского режиссера Юхо Куосманена. Эта картина совместного производства Финляндии, Эстонии, Германии создана при поддержке Министерства культуры России.

Гран-при Каннского кинофестиваля разделили между картиной "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади и фильмом "Купе номер 6".

Юхо Куосманен, кинорежиссер: "Сюжет фильма - это встреча двух людей. Это также история об отношениях между Европой и Россией. Я имею в виду, что это очень странная страна. Русские - нечто большее, чем те предварительные представления, которые у вас возникают перед тем, как мы туда едем".

А Асгар Фархади в своем фильме "Герой" показывает другой Иран, далекий от клише, через вдохновляющую историю человека, который, вопреки себе и своему невезению, становится героем.