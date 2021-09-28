Еврокомиссия: "Фольксваген должен всем"

Еврокомиссия призывает концерн "Фольксваген" выплатить всем европейским покупателям — а не только немецким — компенсации за потери от "дизельгейта".

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что "Фольксваген" по-прежнему не слишком активно сотрудничает с ассоциациями потребителей, несмотря на многочисленные судебные процессы, доказавшие вину концерна. Например подобное решение вынес на прошлой неделе Европейский суд.

Скандал, названный "дизельгейтом", вспыхнул 6 лет назад. Тогда выяснилось, что на дизельных машинах "Фольксвагена", проданных в США, стояло программное обеспечение, которое во время стендовых тестов занижало содержание вредных веществ в выхлопных газах. Позже программу нашли и в машинах, проданных в других странах — всего около 11 миллионов автомобилей по всему миру.

Защита концерна пыталась доказать, что программа предназначена не для обмана покупателей и контролирующих структур, а для предотвращения износа двигателей во время тестов. Но судьи этому не поверили, назвав решения концерна мошенничеством, учитывая что по факту содержание вредных веществ превышало заявленные показатели.

Судебные разбирательства и компенсации уже стоили немецкому автопроизводителю более 30 миллиардов евро. "Фольксваген" до сих пор отвечает на тысячи гражданских исков от частных лиц, часто эти дела заканчиваются мировым соглашением, когда стороны не раскрывают размер индивидуальной компенсации.