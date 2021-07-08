Брюссель штрафует немецких автопроизводителей

Европейская комиссия оштрафовала немецких автомобилестроителей BMW, Volkswagen, Audi и Porsche на 875 млн евро (это примерно миллиард долларов). Как объяснила еврокомиссар по конкуренции, эти компании действовали как картель, чтобы избежать применения технологий очистки выхлопа дизельных двигателей, и попутно нарушили антимонопольные законы ЕС:

"Миллионы новых дизельных автомобилей на миллиарды евро продаются каждый год в Европе. Ещё больше уже на ходу. Не только пользователи этих машин, но и все граждане должны быть уверены в том, что автопроизводители конкурируют друг с другом и сокращают вредные выбросы в атмосферу, - сказала Маргрете Вестагер. - Но эти компании не оправдали таких ожиданий ».

Директор общественной организации «Транспорт и окружающая среда» делает вывод, что производители автомобилей в Германии ставят прибыль выше здоровье людей и спасения климата:

«Это показывает, что автопроизводителям нельзя доверить очистку их же продукции, - сказала Юлия Полисканова. - Не так давно они подделали результаты тесты на выбросы, затем отказались убирать грязные машины с дорог. Теперь выясняется, что они фактически вступили в сговор, рассчитывая отложить внедрение более чистых транспортных средств. По-моему, необходимо поставить в Европе чёткую и обязательную цель, чтобы все автомобили имели нулевые выбросы к 2035 году. Это заставит отказаться от загрязняющих двигателей и очистит воздух для всех европейцев, а также поможет избежать климатической катастрофы ».

BMW заявила, что с самого начала антимонопольного разбирательства обвинения были «преувеличенными и необоснованными». Вот почему, говорится в заявлении, немецкая компания не признаёт за собой вины и не просит о снисхождении,

Но ей теперь придется заплатить 373 млн евро. Штраф для Volkswagen, которая скрывала от потребителей состав своих выхлопов, составит 502 млн евро. А фирма Daimler, также участвовавшая в сговоре, была освобождена от ответственности за то, что раскрыла создание картеля с самого начала.