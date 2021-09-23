Volkswagen продолжает проигрывать в Европейском Cуде

Европейский Суд подтвердил в четверг незаконность применения при проверке новой автомашины устройств, которые намеренно искажают данные о составе её выхлопа. Таково юридическое заключение в деле против компаний Volkswagen и Porsche. Это также очередная глава в скандале Dieselgate, разразившегося из-за того, что некоторые немецкие автомобили загрязняли окружающую среду больше дозволенного.

В прошлом году Суд в Люксембурге постановил, что потребители могут возбуждать иски против Volkswagen в стране, где они купили его машину, оснащенную устройствами для снижения показаний выбросов.

Немецкий концерн признался что подтасовывал в США результаты тестов на выхлоп дизельных двигателей. Ссылаясь на экспертов и юристов, пострадавшие утверждали, что некоторые автомобили Volkswagen продавались с устройствами или программным обеспечением, которые могли во время проверки соответственно менять технические характеристики.

В юридическом заключении также говорится, что использование компьютерных программ не может быть оправдано как способ защиты автомобильных двигателей.

Это только мнение, не обязательное к исполнению, но обычно высшая судебная инстанция Евросоюза действует в соответствии с подобными советами.