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Португалия

Выборы в Португалии: победа соцпартии?

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 Лев Удольский
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Выборы в Португалии: победа соцпартии?
Авторское право  euronews
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Мэром Лиссабона избран Карлуш Моэдаш, поддерживаемый правоцентристской коалицией «Новые времена». Он сменит на этом посту социалиста Фернандо Медину. Таков один из оказавшихся для многих неожиданным итогов прошедших в Португалии в воскресенье муниципальных выборов.

– Сегодня мы начинаем новый цикл, – заявил после избрания Моэдаш. – Новые времена. Я твёрдо верю, что, начавшись в Лиссабоне, этот новый цикл Лиссабоном не ограничится.

Между тем лидер социалистов премьер-министр страны Антониу Кошта заявил, что Лиссабон – это не Португалия, а победу одержала его партия:

– По результатам голосования во всей стране была составлена карта, которая свидетельствует о победе Социалистической партии. Она по-прежнему остаётся крупнейшей партией в муниципалитетах. Именно такую цель мы себе и ставили, поэтому несмотря на все попытки представить дело иначе, реальность именно такова: Соцпартия победила на этих выборах.

Мэром Порту, второго по величине португальского города, переизбран Руй Морейра, независимый правоцентрист, одержавший победу над кандидатами от основных политических партий.