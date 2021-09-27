"Анимация — это сила создавать жизнь"

В Греции в воскресенье завершилось одно из крупнейших культурных событий сезона — 14-й международный анимационный фестиваль Animasyros. В программе участвовали 180 фильмов в 7 конкурсных секциях, были организованы тематические мероприятия и международное обозрение, а также мастер-классы.

После пандемии вновь работали открытые площадки для просмотра кино — их посетили более 23 тысяч человек.

Василис Карамицанис, директор фестиваля:

"Что мне запомнилось, что меня особенно впечатлило — как сильно люди желают видеть восстановление после пандемии во всех областях культуры, включая и анимацию. Конечно, очень запомнились и мероприятия, связанные с празднованием 200-летия объявления греческой независимости. Для нас это был стратегический выбор, и он был поддержан людьми".

Главный приз достался британке Джоанне Куинн и её ленте "Дела искусства". Главная героиня обнаруживает у себя неконтролируемую страсть к рисованию, в то время как её родственники одержимы своими страстями.

Режиссёр не скрывает, что этот фильм — про неё саму тоже.

Джоанна Куинн, режиссёр:

"Я становлюсь одержимой, когда вижу анимацию, когда твои собственные рисунки оживают и двигаются. Это как будто получить власть, получить способность создавать жизнь. И люди это ценят. Комбинация рисования и кино — это комбинация искусства и божественного творения".

Йоргос Митропулос, Euronews:

"Сирос принимал Международный анимационный фестиваль 14-й год подряд. Это событие — точка отсчёта не только для местного, но и международного сообщества аниматоров. В этом году фестиваль вновь доказал свою открытость, силу и жизнеспособность".