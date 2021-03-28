"Пандемика": мультсериал о вакцинах

Боно, Пенелопа Круз, Майкл Шин и другие звёзды озвучили персонажей анимационного сериала "Пандемика". Этот проект запущен для повышения осведомлённости о вакцинах от коронавируса и о важности свободного доступа к ним во всём мире. Сериал выпустила благотворительная организация Оne Campaign, Боно - её сооснователь.

"Анимированный мир "Пандемики" оживляет простую истину: то, где вы живете, не должно определять, получите ли вы эти спасающие жизнь прививки", - написал Боно в своём "Твиттере", выразив надежду на то, что сериал поможет привлечь внимание людей к проблеме неравномерного распределения вакцин в разных странах.

Исполнительный директор Оne Campaign по вопросам глобальной политики Дэвид Макнейр объясняет, почему они выбрали анимацию для своей кампании:

_"Мы хотели обратиться к молодёжи, объяснить важность вакцин для победы над пандемией, но объяснить эти серьёзные вещи доступно и с юмором". _

Аналитики Оne Campaign говорят, что без повсеместного доступа к вакцинам от COVID-19 число смертей от коронавируса может удвоиться, а мировая экономика потеряет триллионы.

"Риск заключается в том, что если вирус будет куда-то перенесён, то он там может мутировать, а затем вернуться, и тогда он будет более устойчивым к уже существующим вакцинам. Именно это и пытается объяснить наш мультсериал. Такой сценарий мы сейчас и наблюдаем. Богатые страны накапливают у себя вакцины, и тогда пандемия будет длиться долго" - говори т Дэвид Макнейр.

Персонажей "Пандемики" создали художник Эндрю Рэй и аниматоры киностудии Titmouse - авторы клипа Дуа Липы "Hallucinate".

"Главное, о чем мы заботились - это убедиться в том, что мы, пытаясь представить людей из разных сообществ и разных регионов мира, не прибегали к неким стереотипам, - рассказывает Эндрю Рэй. - С помощью такого подхода мы и создали этаких чудаков, замечательных персонажей, которых можно отличить друг от друга, не прибегая к использованию клише".

Сериал "Pandemica" доступен с субтитрами на французском, немецком, итальянском, фламандском и испанском языках. Его можно посмотреть на канале ONE на YouTube.