Выставка высшего искусства

Что древние греки считали красивым? В Музее кикладского искусства в Афинах открылась выставка "Высшая красота". Более трёхсот древнегреческих предметов искусства из более чем полусотни музеев и собраний Греции, Италии и Ватикана. Это и статуи, и амфоры, драгоценности, парфюмерия и косметика. Но древние греки под красотой понимали отнюдь не только внешние проявления.

Организаторы выставки подчёркивают, что хотели собрать вместе материальные свидетельства таким образом, чтобы дать целостную картину древнегреческого идеала.

Сандра Маринопулу, директор Музея кикладского искусства:

"Выставка начинается с украшений, которые существовали всегда и до сих пор объясняют значение красоты. Но начиная с V века до нашей эры философы расширили смысл этого понятия: помимо красоты лица и тела нужна ещё и душевная красота, добродетель".

Поэтому и сама выставка делится на две большие секции — "Украшения" и "Красота", и десяток подсекций. Они должны помочь посетителям лучше осознать такие разные и порой даже противоречивые концепции, как, например, красота божественная и дьявольская, смертная и вечная, героическая и атлетическая.

Николаос Стамполидис, куратор выставки:

"Неважно, в какие слова вы лично "оденете" щедевры на этой выставке. Они всё равно останутся обнажёнными, по сути ожидая, что каждый посетитель выставки "оденет" их в свои собственные мысли и чувства. Таким образом, он сам сможет осознать себя через них — не только кто он есть, но и кем он хотел бы стать, посвящая свою душу эстетическому наблюдению".

Организаторы выставки стараются таким образом подчеркнуть вклад Древней Греции в определение значения слова "красота" в культурах других народов.